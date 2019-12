Theo Francken waarschuwt Franstaligen: “Zij die zeggen dat ze van België houden, moeten niet met vuur spelen”

De Franstaligen moeten opletten of er is in 2024 een Vlaams-nationalistische meerderheid. Dat zegt N-VA-kopstuk Theo Francken in een interview met de kranten van Sudpresse. “Ze moeten niet met vuur spelen.”

2019 was een woelig jaar voor Theo Francken. Het N-VA-kopstuk liet de federale bevoegdheden Asiel en Migratie weer aan Maggie De Block (Open VLD) over na de heisa rond het migratiepact en kreeg bakken kritiek door de fraude met humanitaire visa.

Niet sociaal genoeg

In een interview met de kranten van Sudpresse blikt hij terug, onder meer op de verkiezingen van 26 mei waarin zijn N-VA minder goed scoorde en Vlaams Belang een opmerkelijke winst boekte. “Ik had een voorgevoel”, zegt Francken. “N-VA heeft fors ingezet op het thema migratie, maar onze agenda was niet sociaal genoeg. Of we hebben over dat deel van onze agenda toch niet goed gecommuniceerd.”

Het communautaire werd in de koelkast gestopt, en dat noemt Francken “frustrerend”. “De aanslagen van 2016 hebben sporen nagelaten bij de mensen, ze spreken me er nog steeds over aan. Over migratie ook. Maar niemand begint over het klimaat te praten.”

De Wever

Over voorzitter Bart De Wever is Francken, die een steeds prominentere rol in de partij lijkt te spelen, duidelijk. “Ik kom heel goed met hem overeen en stel zijn autoriteit niet in twijfel. Niemand trouwens. Hij is onze voorzitter en hij blijft de populairste.”

Waarschuwing

Voor de burgemeester van Lubbeek mag het heel duidelijk zijn: N-VA is nog steeds kandidaat om mee in de federale regering te stappen. “N-VA en Vlaams Belang, de twee eerste partijen van het land, in de oppositie laten? Serieus? Er moeten redelijke mensen aan tafel zitten.”

Francken waarschuwt de Franstaligen dat ze maar beter rekening met zijn partij kunnen houden. “De Franstaligen moeten goed opletten. Bij de verkiezingen in 2024 moeten ze anders niet komen klagen als de Vlaams-nationalistische partijen een meerderheid halen. Zij die zich staatsman noemen kunnen niet altijd neen zeggen tegen onze redelijke institutionele eisen. Het is niet extremistisch om meer autonomie te vragen. Zij die zeggen dat ze van België houden, moeten niet met vuur spelen.”

