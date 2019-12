CD&V wil verplichte begeleiding voor veroordeelde zedendelinquenten en geradicaliseerden

De strafuitvoeringsrechtbank moet de mogelijkheid krijgen om veroordeelde zedendelinquenten en geradicaliseerden op te volgen en te behandelen. Dat staat in een wetsvoorstel dat CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten in de Kamer zal neerleggen.

De strafuitvoeringsrechtbank moet de mogelijkheid krijgen om personen die veroordeeld zijn voor zeden- of geweldsdelicten of andere misdrijven waarbij een te behandelen problematiek aan de oorsprong kan liggen, zoals drugs- en/of alcoholverslaving, en personen die radicaliseren in de gevangenis, op te volgen en te behandelen.

“We zien dat het soms gemakkelijker is voor veroordeelden om hun straf volledig uit te zitten, dan is er geen enkele opvolging meer zoals bijvoorbeeld het volgen van therapie. Dat is misschien gemakkelijk, maar wel alarmerend als deze mensen ooit terugkeren naar de maatschappij”, aldus Verherstraeten.

Risico

CD&V vindt dat de strafuitvoeringsrechtbank zo’n verplichte begeleiding moet kunnen opleggen, nadat vastgesteld werd dat de persoon in kwestie nog steeds een risico vormt voor de samenleving, ondanks het ondergaan van een gevangenisstraf. “Dit is nu nog niet het geval”, aldus Verherstraeten. “Zonder aanpak van de problematiek die vaak aan de grondslag van hun delictueel gedrag ligt, hebben deze mensen het nochtans vaak moeilijker om zich opnieuw in de samenleving te integreren en neemt de kans op recidive opnieuw toe.”

In geval van een verplichte behandeling, zou de veroordeelde bij de schending van de voorwaarden gedurende de periode verder in de gevangenis kunnen worden gehouden. “De strafuitvoeringsrechtbank zou dergelijke maatregel ook moeten kunnen hernieuwen voor zover de persoon een risico blijft vormen, op vordering van het openbaar ministerie en de gevangenisdirecteur”, aldus nog de fractieleider.

De verdere opvolging van radicale gedetineerden na hun vrijlating, was ook een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie die na de aanslagen in Brussel werd opgericht. Verherstraeten was lid van die commissie.