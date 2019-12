KAART. Moet jouw gemeente haar afvalberg nog verkleinen?

Gemiddeld zeven kilogram per persoon, zoveel moeten we met zijn allen nog besparen om de richtlijn te halen die OVAM heeft opgesteld. Maar dat betekent niet dat elke gemeente nu nog te veel afval produceert. Doet jouw gemeente het goed? Of is er nog veel werk voor de boeg?

In totaal produceert elke Vlaming jaarlijks 145 kilo restafval – dat is de gewone vuilniszak, het grof vuil zoals matrassen op het containerpark en vuilnis dat de veegmachines ophalen – terwijl het doel voor 2022 op 138 kilogram ligt. Omdat OVAM ook begreep dat het niet voor elke gemeente even makkelijk is om de afvalberg te verkleinen, kreeg elke gemeente een eigen streefcijfer opgelegd.

Uit het jaarrapport van OVAM blijkt dat 119 gemeenten de doelen nu al halen en 181 nog niet. Dé uitschieter is Roosdaal, dat in 2018 afklokte op 243 kilo en dat over drie jaar moet zien te halveren tot 121. Volgens de lokale schepen verantwoordelijk voor afvalophaling, heeft dat alles te maken met het containerpark dat in 2018 nog ‘klanten’ aantrok uit de wijde omgeving. Dat euvel is met een nieuw containerpark in 2019 intussen verholpen.

