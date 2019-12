Arabische vertalers staan patiënten in ziekenhuis bij

Leuven - Nederlands, Frans of Engels, dat zijn de talen waar we eerst aan denken voor de bedrijfswereld. Maar soms, en bijvoorbeeld in een ziekenhuis, hoor je er ook pakweg Arabisch of Berbers. Het is in die context dat Sna Fakhri en Hafida El Mahraoui hun talenkennis ten dienste stellen van patiënten en medisch personeel.

“In Irak, het land waar ik opgroeide, leerde ik drie talen: Koerdisch, Arabisch en Turkmeens”, zo vertelt Sna Fakhri, IT-supportengineer bij UZ Leuven. “Dat ik vandaag zowel het Koerdisch als het Arabisch kan gebruiken om patiënten, dokters en verpleegkundigen bij te staan, bezorgt me veel arbeidsvreugde”, stelt Sna, die al ruim negen jaar in het ziekenhuis aan de slag is en daarvoor bij (het toenmalige) Option als design engineer werkte.

De medewerkers van UZ Leuven weten dat ze een beroep op haar kunnen doen, wanneer de tolk van het ziekenhuis niet beschikbaar is. “Als tolk voel ik me nuttig. Je merkt dat de patiënt oprecht blij is dat er iemand zijn gedachten en gevoelens begrijpt en kan vertolken. Ook de medische staf waardeert m’n tussenkomst. Ik help hen om informatie die zij met de patiënt willen delen correct over te brengen.”

Lees ook:

Intensief tolken

Toch is het niet zomaar wat zinnetjes komen vertalen. Onderschat de intensiteit van het tolkenwerk niet, merkt Sna op. “Je wilt niet alleen heel accuraat vertalen, je leeft ook mee met de patiënt. Op het moment zelf bewaar je de nodige afstand omdat je professioneel wilt blijven. Maar ’s avonds als je thuis bent, dan komen de beelden van de mensen die medische hulp nodig hebben, bovendrijven”, vertelt ze.

Toch zou Sna die vertaalinterventies niet willen missen. “Het zijn momenten waarop je hier echt als een team werkt. Je beseft dan hoe erg je elkaar nodig hebt om de patiënt de best mogelijke zorg te kunnen verlenen. Ook in mijn job als IT-supportengineer bij UZ Leuven is teamwerk een must. Het is net door wat je weet met anderen te delen, dat je tot de best mogelijke IT-oplossingen komt.”

Lees verder: