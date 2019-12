“Ook Arsenal dingt mee om de handtekening van Dries Mertens”

De wintertransferperiode komt eraan en Dries Mertens lijkt één van de meest begeerde spelers te worden de komende maand. Het contract van de Rode Duivel loopt eind dit seizoen af en de enige manier waarop Napoli immers nog geld kan vangen voor Mertens is door hem in januari al te verkopen. Volgens het Italiaanse Calciomercato springt nu ook Arsenal in de dans.

De voorbije weken was het vooral het Inter Milaan van Romelu Lukaku dat het meest nadrukkelijk gelinkt werd met Dries Mertens. Maar volgens Calciomercato is de kans groter dat de Rode Duivel in januari naar een club buiten Italië vertrekt. Want een buitenlandse club zou - in tegenstelling tot een Italiaanse - amper tien miljoen euro moeten betalen voor Mertens. Il Mattino meldt maandag dat de Duitse topclubs Borussia Dortmund en Bayern München wel oren hebben naar de komst van Mertens. En Calciomercato beweert dat de kersverse Arsenal-coach Mikel Arteta aan onze 32-jarige landgenoot om de zwalpende Londense grootmacht mee uit het slop te helpen.

Il Mattino voegt er wel aan toe dat Dries Mertens het liefst van al gewoon in Napoli zou blijven, maar dat er dan wel zo snel mogelijk een overeenkomst moet worden gevonden.

