Slechts 25 windmolens erbij in 2019, terwijl we er nog 300 nodig hebben: “Hét probleem is dat de burger vaak meermaals verzet aantekent’

Het voorbije jaar zijn er in Vlaanderen maar 25 nieuwe windmolens gebouwd. Opvallend weinig, zeker in tijden waarin hernieuwbare energie de wind in de zeilen heeft … of toch zou moeten hebben. “Als we de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen van 2030 willen halen, zullen we een tandje moeten bijsteken,” zegt Bart Bode van de Vlaamse Wind Energie Associatie, “maar het is nog niet te laat.”