Walter De Donder: “Ik weet nog niet of ik burgemeester van Samson mag blijven spelen”

Affligem - Walter De Donder weet niet of hij de burgemeester kan blijven spelen nu Marie Verhulst de plaats van haar vader Gert inneemt als baasje van Samson. De plannen zijn nog niet duidelijk. “Als ik mag, blijf ik”, zegt de burgemeester van Affligem bij Radio 2.

Veel tijd om stil te staan bij het feit dat hij niet de nieuwe voorzitter van CD&V geworden, is, heeft Walter De Donder niet gehad. De burgemeester van Affligem moest zich immers voorbereiden op een lange reeks afscheidsshows van Samson en Gert, waar hij al 30 jaar de burgemeester in speelt.

Verrassing

Tijdens de eerste van die shows zagen de toeschouwers hoe Marie Verhulst uit een doos kwam gekropen en het nieuwe baasje van Samson wordt. “Wij werden pas vlak voor de show ingelicht”, zegt hij op Radio 2. “Ook voor ons was het tot op het laatste moment een geheim. Pas een uur voor de start repeteerden we het stuk en toen moest Marie natuurlijk al eens uit de doos kruipen.”

De Donder vindt de keuze voor Marie een goede keuze. “Het is een verfrissing tussen al die oudere mannen. We nemen een nieuwe start met een jonge vrouw die al heel wat camera-ervaring heeft. Ze is ook letterlijk met Samson opgegroeid.”

Burgemeester blijven?

Het is nog niet duidelijk wat de plannen van Studio 100 zijn met Samson en Marie. “Studio 100 gaat door met Samson, maar op welke manier precies valt nog af te wachten. Gaat de VRT geïnteresseerd zijn om nieuwe afleveringen te maken? Komen er nieuwe kerstshows? De toekomst moet dat uitwijzen.”

Hij weet dus niet of hij kan aanblijven als ‘meneer de burgemeester’. Net als Koen Crucke en Walter Baele is hij de 50 al voorbij, maar dat ziet hij niet als een probleem. “Dat kan ook net iets leuks opleveren. Als ik van iedereen mag, blijf ik de burgemeester van Samson spelen.”