Vijf daders krijgen doodstraf voor moord op journalist Jamal Khashoggi in consulaat

Vijf personen zijn in Saudi-Arabië terdoodveroordeeld voor de moord op Jamal Khashoggi. De kritische journalist van onder meer The Washington Post werd op 2 oktober 2018 vermoord in het Saudi-Arabische consultaat in Istanbul. Drie andere daders kregen in totaal 24 jaar cel opgelegd.

Khashoggi, die schreef voor de Washington Post, werd vermoord toen hij op 2 oktober 2018 het Saoedische consulaat Istanboel binnenging. Hij wou daar documenten ophalen voor zijn huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz, die hem buiten opwachtte. Zij sloeg alarm toen hij om middernacht nog niet buitengekomen was.

De journalist, die onder meer kritische stukken schreef over de Saudische overheid, werd naar verluidt door een moordcommando om het leven gebracht in een van de vergaderzalen van het consulaat. Hij zou in stukken gezaagd zijn, waarna zijn lichaam weggebracht was. Uit onderzoek bleek dat hij er vermoord was en dat er geknoeid was met het bewijsmateriaal.

De moord op Khashoggi leidde tot een grote diplomatieke rel. Volgens de CIA en een deskundige van de Verenigde Naties was de moord besteld door Mohammed ben Salman, de Saudische kroonprins, maar die ontkende dat hij er iets mee te maken had. Er was een onderzoek ingesteld naar zijn adviseur Said al-Qahtani voor betrokkenheid maar de moord, maar volgens het Saudische gerecht was er geen enkel bewijs. De vroegere nummer twee van de inlichtingendiensten, generaal Ahmed al-Assiri, verkreeg vrijspraak. Ryad heeft in verband met de moord elf verdachten voor de justitie gebracht.