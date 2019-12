Suarez, Engels, Leko: dit zijn uw twaalfde mannen in het ’Beste Elftal van het Decennium’

Helpt u hen nog even? Tuurlijk wel. 32.000 elftallen stuurde u al in in onze zoektocht naar het ‘Beste Elftal van het Decennium’ maar voor onderstaande heren is er voorlopig nog geen plaats. Onterecht. Eigenzinnig pleidooi om volgende vijf voorlopige twaalfde mannen alsnog een plekje in de basis te bezorgen.

Anderlecht: Matias Suarez

Niets beters dan een rechtszaak om je kandidatuur als spits van het decennium kracht bij te zetten moet Matias Suarez gedacht hebben. Nu ja, de Argentijn mag dan wel financieel overhoop liggen bij Anderlecht, sportief heeft hij paars-wit enorm mooie tijden bezorgd. 68 goals en 60 assists op acht seizoenen tijd klinkt niet geweldig, maar dat wordt het wel als je weet dat Suarez maar in drie daarvan een volledig jaar fit bleef. De Argentijn verdient daarom wel een plekje naast Romelu Lukaku voorin. Wie weet inspireert zo’n succesje vrouwlief Magali nog eens tot een zangstonde. Haar passage op de Gouden Schoen toen haar Matias gekroond werd tot overwinnaar in 2011 blijft alvast, euh, legendarisch.

Stem hier!

Lokeren: Ivan Leko

Niets beters dan een nakende terugkeer naar België om je kandidatuur als middenvelder van het decennium kracht bij te zetten moet Ivan Leko gedacht hebben. Een half jaar was de Kroaat trainer bij Al Ain, maar de successen die hij kende bij STVV en - vooral - Club Brugge kon hij er als trainer nooit evenaren. Wachtend op een nieuw avontuur kan hij misschien nog even teren op zijn verleden als speler. Om een plaatsje in het ‘Beste Elftal van het Decennium’ van Club Brugge te versieren, komt de middenvelder tekort, maar bij het geplaagde Lokeren maakt Leko veel meer kans. Vijf jaar was hij er actief als speler, in 2012 schonk hij de club mee een eerste Beker van België. Stemmen op die man dus, fans uit het Waasland.

Stem hier!

Bergen: Mustapha Jarju

Niets beters dan volledig van de aardbol verdwenen te zijn om je kandidatuur als spits van het decennium kracht bij te zetten moet Mustapha Jarju gedacht hebben. Jarju, het is zo’n naam waarbij je een instant aha-erlebnis beleeft. “Just! Den dienen”, zeg je dan. En terecht. In zijn voetbalcarrière kende de spits immers maar één echt topjaar in de hoogste klasse: het seizoen 2012-2013 waarin hij twaalf keer scoorde - even veel als Jérémy Perbet die wel al tijdens de winterstop was vertrokken - en Bergen een zevende plaats bezorgde, nog steeds de hoogste rangschikking ooit behaald door de ondertussen failliete club. Dus, lieve fans van het teloorgegane RAEC Mons: kies eens voor cult en stem Jarju in uw ploeg van het decennium.

Stem hier!

Mustapha Jarju (r.) was laatst actief voor Sporting Hasselt. Foto: Serge Minten

Club Brugge: Bjorn Engels

Niets beters dan carrière te maken in de Premier League om je kandidatuur als verdediger van het decennium kracht bij te zetten moet Bjorn Engels gedacht hebben. In een tijdperk waar blauw-zwart met Simon Deli een waar beest en met Brandon Mechele en trouwe soldaat in de rangen heeft, zou je nogal snel vergeten dat Engels destijds als het grootste verdedigende talent van de club werd aanzien. Engels mocht dan wel debuteren met een 4-0-nederlaag en een own goal tegen Bordeaux en kon daar blessureleed maar één keer echt een volledig seizoen afwerken voor Club, hij bleef en blijft een van de sterkhouders die Club Brugge in 2016 een eerste titel in elf jaar bezorgde. Dat verdient dus misschien wel een plekje.

Stem hier!

LEES OOK.Deze spelers zijn het populairst in de zoektocht naar ‘Beste elftal van het Decennium’.

AA Gent: Moses Simon

Niets beters dan wat aanmodderen in de Franse Ligue 1 om je kandidatuur als aanvaller van het decennium bij een club waar je wel succesvol was kracht bij te zetten moet Moses Simon gedacht hebben. De Nigeriaan begint bij Nantes stilaan wel assistjes te verzamelen, zijn glorietijd in Europa beleefde hij tot dusver enkel en alleen in België: bij AA Gent. Begonnen als de speler die in zijn eerste thuiswedstrijd na 32 seconden - op dat moment een record - rood pakte, groeide de vleugelspeler uit tot ‘de man van twintig miljoen’. De Buffalo’s zouden de Nigeriaan uiteindelijk voor een vierde van die twintig miljoen euro verkopen aan het Spaanse Levante, maar mogen ook niet vergeten dat Simon in zijn eerste halve seizoen (2014-2015) bij Gent met zes goals de ploeg richting top van de rangschikking trapte alvorens aan Play-off 1 te beginnen. Een PO1 die de Buffalo’s zouden afsluiten als kampioen. Merci, Moses. Een stem is op zijn plaats.

Stem hier!