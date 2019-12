Man aangehouden die per ongeluk op zijn kinderen schoot

De vader die in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Waalse Dison per ongeluk op zijn eigen kinderen schoot, is zondagavond door de onderzoeksrechter aangehouden. De man wordt beticht van illegaal wapenbezit en onvrijwillige slagen en verwondingen. Dat heeft de Luikse procureur maandag bekendgemaakt.

Die tenlasteleggingen kunnen nog wijzigen afhankelijk van de bevindingen van het verdere onderzoek. De eerste elementen wijzen op een accidenteel schot, maar dat moet nog bevestigd worden door het ballistisch onderzoek en door de wetsarts.

“Het lijkt erop dat drie kinderen die aan het spelen waren in een appartement in Dison een wapen hadden gevonden waarmee ze zich amuseerden. Per ongeluk viel een eerste schot waarbij niemand gewond raakte. De vader van het gezin kwam tussen en nam het wapen en manipuleerde het. Eén schot werd accidenteel gelost en verwondde twee kinderen die achter elkaar stonden”, aldus de procureur. De twee kinderen waren buiten levensgevaar.