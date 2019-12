Vlaamse regering geeft ook dit jaar geld aan De Warmste Week, maar gaat cheque niet overhandigen

Vanuit de Vlaamse regering wordt dit jaar opnieuw een cheque geschonken aan De Warmste Week van Studio Brussel, maar in tegenstelling tot andere jaren gaat de minister-president die niet overhandigen in Kortrijk.”Er zijn andere manieren om de benefietactie te steunen”, zegt de woordvoerder van minister-president Jan Jambon in De Morgen.

Het was een traditie geworden sinds de start van Music for Life en vervolgens De Warmste Week: de Vlaamse minister-president die een cheque ging overhandigen vanuit zijn regering. Vorig jaar ging toenmalige minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bijvoorbeeld nog drie cheques van 50.000 euro afgeven.

Zijn partijgenoot Jan Jambon zal dat dit jaar niet doen, zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck in De Morgen. Vanuit de regering wordt wel 450.000 euro gedoneerd. Wat de minister-president wel gaat doen, is dinsdag de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger bij de vzw Rolkar in Antwerpen.

De voorbije weken was door de besparingen bij de overheid kritiek ontstaan op de donaties aan De Warmste Week en Rode Neuzen Dag. “Maar de beslissing lag al eerder vast”, zegt Van Raemdonck. “De Warmste Week en gelijkaardige initiatieven als Rode Neuzen Dag zijn belangrijk en verdienen ook de steun van de regering, maar dat kan ook op andere manieren.”

De federale regering zal geen bedrag overhandigen, zoals dat vorig jaar al het geval was.