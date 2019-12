Brussels Airport installeert eigen 5G-netwerk

Brussels Airport bouwt met het Finse Nokia en de Belgische operator Citymesh een privaat 5G-netwerk uit op de luchthaven. De luchthaven zal zo in staat zijn om digitale innovaties te versnellen en verdere technologische innovatie te ondersteunen, klinkt het maandag in een persbericht.

“Brussels Airport bevestigt haar koploperspositie in digitale innovatie door een eigen 5G ready-netwerk te installeren als een van de eerste sites in België en als een van de eerste Europese luchthavens. Behalve een verdere optimalisering van de operaties op de luchthaven, zal de 5G-technologie ons ook in staat stellen om digitale innovaties te versnellen en toekomstige technologieën eenvoudig te integreren”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. Het gaat om een netwerk voor de operaties op de luchthaven, niet voor de bezoekers.

Een privaat 5G-ready netwerk biedt een efficiëntere, meer betrouwbare en snellere connectiviteit dan wifi of publieke 4G over het hele luchthaventerrein. Dankzij de hogere capaciteit van 5G, kan de luchthaven nog meer technologieën inzetten, zoals IoT (Internet of Things), geautomatiseerde voertuigen, mobiele veiligheidssystemen of “track & trace”-technologie. Zo wordt de operationele efficiëntie en de betrouwbaarheid van de systemen op Brussels Airport groter.

Het netwerk wordt tegen eind maart 2020 in gebruik genomen. In een eerste fase zal 5G ingezet worden om connectiviteit te voorzien op het buitenterrein, later wordt ook binnen 5G geïnstalleerd. Zowel binnen als buiten zullen verschillende technologieën en toepassingen getest worden of ze bruikbaar en zinvol zijn op de luchthaven.