Affiche met doodsbedreigingen aan Dries Van Langenhove was geïsoleerd geval

Gent - De affiche met doodsbedreigingen aan het adres van Dries Van Langenhove was geen grootschalige campagne. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen, dat de zaak onderzocht heeft. Eind oktober liet de NMBS een aanplakbiljet weghalen in de stationsbuurt van Gent Dampoort. Maar het bleek om een geïsoleerd geval te gaan.

Federaal parlementslid Dries Van Langenhove diende bij de politie klacht in tegen onbekenden. Op de poster was een zwart-witbeeld van hem voorzien van het opschrift ‘Gezocht: dood of levend’. Een verantwoordelijke uitgever was niet vermeld, een deel van de affiche waar een logo leek te staan was beschadigd.

Het parket heeft de zaak onderzocht en geeft aan dat er van een grootschalige campagne geen sprake is.