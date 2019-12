Organisatie geeft échte Picasso weg voor amper 100 euro

Er altijd van gedroomd om een échte Picasso aan je muur te kunnen hangen? Voor 100 euro zou die droom wel eens kunnen uitkomen. De Franse ngo ‘Aider les Autres’ verloot op 6 januari namelijk een authentiek olieschilderij dat 1 miljoen euro waard is.

“Nature morte”, zo heet het stilleven dat Pablo Picasso in 1921 schilderde. Het ‘olie op canvas’-werk - 22,9 cm x 45,7 cm groot, gesigneerd en gedateerd - is momenteel te zien in het Picasso Museum in Parijs. David Nahmad, eigenaar van de grootste privéverzameling van Picasso’s, schonk het aan de Franse ngo, die er nu de online loterij ‘1picasso100euros’ rond organiseert. Voor het goede doel: elk ticket van 100 euro geeft recht op deelname en de opbrengst gaat naar hulporganisatie Care, die zo’n 200.000 mensen in Kameroen, Madagaskar en Marokko toegang wil geven tot proper water.

Een gelijkaardige actie met als hoofdprijs deze “L’Homme au Gibus”-Picasso bracht zes jaar geleden 4,8 miljoen euro op. Foto: rr

Het is de tweede keer dat de Franse ngo een Picasso verloot. De eerste editie, zes jaar geleden, bracht 4,8 miljoen euro op (de deelnemers hadden dus één kans op 48.000). Sindsdien mag de toen 25-jarige Amerikaan Jeffrey Gonano uit Pennsylviana zich de gelukkige eigenaar noemen van “L’Homme au Gibus”, een authentieke 30,5 x 24 cm grote gouache die Picasso in 1914 tekende en inkleurde.