Zwakbegaafd neefje van ‘Making a murderer’-moordenaar krijgt ondanks tienduizenden handtekeningen geen genade

De gouverneur van Wisconsin verleent Brendan Dassey, die een celstraf van 12 jaar uitzit, geen genade. Ondanks een petitie die door tienduizenden mensen ondertekend werd, komt het zwakbegaafde neefje van moordenaar Steven Avery niet vrij.

Wie de populaire Netflix-reeks Making a murderer gezien hebt, weet meteen over wie we het hebben. Steven Avery en zijn zwakbegaafde neefje Brendan Dassey zitten allebei een gevangenisstraf van 12 jaar uit voor de verkrachting van en moord op fotografe Teresa Halbach. Avery had haar werkgever Auto Trader op 31 oktober 2005 gebeld om te vragen dat ze een foto zou komen maken van de minivan van zijn zus. Diezelfde dag verdween ze.

Avery werd snel ontmaskerd als de moordenaar, maar ook zijn neefje Brendan Dassey werd veroordeeld als medeplichtige. Die heeft een laag IQ en was op het moment van de feiten nog maar 16 jaar oud. Vooral zijn veroordeling maakte dan ook veel los in de VS.

In oktober werd een campagne op poten gezet om de intussen 30-jarige Dassey vrij te krijgen. De gouverneur kreeg een brief met de vraag tot genade en een petitie kreeg vele tienduizenden handtekeningen. Toch liet Tony Evers zich niet inpakken: hij besliste dat de celstraf van Dassey behouden blijft.