Kylian Mbappé: “Uiteraard wil ik héél graag naar de Olympische Spelen”

Kylian Mbappé bevestigt in een gesprek met France Football dat hij volgende zomer wil schitteren op de Olympische Spelen in Tokio. Maar als PSG dwars gaat liggen, dan zal de jonge topspits zich plooien naar de wensen van zijn club.

“Ik beslis niet alleen over mijn deelname aan de Olympische Spelen. Uiteraard wil ik er heel graag bij zijn. Maar als mijn club, die mijn werkgever is, niet wil dat ik ga, dan zal ik niet gaan”, zegt de 21-jarige Mbappé, die binnenkort over het onderwerp zal samenzitten met Leonardo, de sportief directeur van PSG.

De Braziliaan liet al eerder weten geen voorstander te zijn van het idee. Hij vreest immers voor overbelasting bij het Parijse goudhaantje. De Spelen staan geprogrammeerd van 23 juli tot 8 augustus. Daarvoor is Mbappé ook al aan de slag op het EK (12 juni tot 12 juli). Het nieuwe seizoen in de Ligue 1 start dan weer in het weekend van 8 augustus. Zo lijkt er voor Mbappé amper rust weggelegd volgende zomer, tenzij hij de seizoensstart van PSG laat schieten.

Mbappé sprak ook al over de Spelen met Didier Deschamps, de bondscoach van wereldkampioen Frankrijk. “Hij was categoriek: het EK mag er niet onder lijden”, legt Mbappé uit. “Maar ik heb hem verzekerd dat ik ook het EK wil spelen. Daarop zei hij dat ik de situatie moest bekijken. En als ik in 2020 niet kan gaan, dan blijft er nog 2024 over, in Parijs bovendien. Want ik wil echt minstens een keer in mijn carrière hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen.”