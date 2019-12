Dit ergert ons het meest aan andere weggebruikers

Middenvakrijders, automobilisten die hun richtingaanwijzer niet gebruiken... het ergert ons allemaal. Maar de grootste ergernis in het verkeer is voortaan: smartphonegebruikers aan het stuur.

Naar jaarlijkse gewoonte vroeg Touring aan 1.100 weggebruikers hun grootste ergernissen in het verkeer. De topposities zijn steeds dezelfde: richtingaanwijzers niet gebruiken, onaangepaste snelheid, middenvak rijden

Nieuw is onze nummer één: smartphonegebruikers aan het stuur. Zij ergeren 56 % procent van de weggebruikers.

Touring constateert: “Het is een fenomeen dat toeneemt. Niet handenvrij bellen is een overtreding van tweede graad waarvoor je een boete riskeert van 116 euro bij onmiddellijke inning. Het valt op dat het aantal uitgeschreven boetes ieder jaar licht daalt, zeker wanneer men het massale misbruik vaststelt. In 2018 werden 98.784 boetes uitgedeeld, of 1.625 minder dan het jaar daarvoor. Dat het nodig is om dit verder op te volgen blijkt uit het feit dat bij niet handenvrij smartphonegebruik de kans op een ongeval 23 keer hoger ligt.”

Op de tweede plaats in de ergernissenlijst staat ‘het niet gebruiken van de richtingaanwijzer’ (51 procent) en ‘onaangepaste snelheid’ (te snel / te traag) ergert 50 procent. Na de middenvakrijders (39 procent) volgt ‘agressief rijgedrag’ (35 procent).

Die laatste ergernis zakt wat in de lijst. Misschien omdat we niet meer zo agressief rijden. Touring: “Ofwel wordt er meer op gecontroleerd door de verkeerspolitie, ofwel voelen autobestuurders zich gecontroleerd door het toenemende aantal webcamgebruikers en de angst om op de sociale media te belanden met onverantwoord gedrag.”