Man die voorbijgangers met stok aanviel wordt geïnterneerd

Kortrijk - Een man die vorige maand in Kortrijk willekeurige passanten met een stok aanviel, wordt geïnterneerd. Dat heeft de correctionele rechtbank van Kortrijk maandag besloten. “De beklaagde kampt met een geestesstoornis”, klonk het.

De feiten dateren van 16 november. Een man van Ghanese afkomst liep door het centrum van Kortrijk met een balk en sloeg drie willekeurige voorbijgangers van andere origine op het hoofd. Twee van hen raakten zwaargewond, een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. De dader kon worden opgepakt en werd gecolloqueerd in afwachting van zijn proces.

Geestesstoornis

Het openbaar ministerie dagvaardde hem voor poging doodslag, maar de rechter herkwalificeerde de feiten maandag naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Het is onvoldoende bewezen dat de beklaagde de intentie had om te doden”, zei hij. “Het is evengoed mogelijk dat hij enkel slagen wilde toebrengen.” Er zou sprake zijn van gestolen goederen die de man wilde recupereren.

Volgens de gerechtspsychiater leidt de beklaagde aan een geestesstoornis waardoor hij geen controle heeft over zijn daden. Hij acht de kans groot dat de man zonder behandeling opnieuw strafbare feiten zal plegen. De rechter oordeelde dat hij geïnterneerd moet worden. Het openbaar ministerie vroeg de rechter om de beklaagde onmiddellijk aan te houden en onder te brengen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. De advocaat van de beklaagde benadrukte echter dat zijn cliënt op zijn plaats zit in een instelling, en de rechter volgde hem daarin. Volgens hem is er geen garantie dat de man effectief behandeld zal worden in de gevangenis.