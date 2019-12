Verdediging vraagt opnieuw vrijspraak voor beruchte tafelschuimster

Brugge - De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor vier onbetaalde etentjes in Brugge en Middelkerke. De verdediging vroeg opnieuw de vrijspraak, verwijzend naar haar geestesstoornis. Het openbaar ministerie kon zich vinden in de redenering van de advocaat.

De zogenoemde schrik van de kusthoreca legde al een indrukwekkend parcours af. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De tafelschuimster bestelde meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een dame blanche of kaaskroketten. Vaak dronk ze daarbij cognac, koffie of frisdrank.

Op enkele maanden tijd stapelde W. de verstekveroordelingen op. In totaal werd ze al tot meer dan honderd maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Op 18 juli werd ze opgesloten in de gevangenis, toen een groot deel van haar straffen definitief werd. Sindsdien wordt ze wel bijgestaan door een advocaat.

Acute psychose

Het dossier rond de onbetaalde etentjes in Brugge en Middelkerke werd op 9 september uitgesteld, omdat in een Gentse zaak een gerechtspsychiater was aangesteld. Die deskundige kwam ondertussen tot de conclusie dat W. ontoerekeningsvatbaar is. “Er zijn tekenen van acute psychose”, citeerde meester Peter Gonnissen. Ook de forensisch psycholoog maakte in zijn bevindingen gewag van een verstoord realiteitsbesef bij de beklaagde.

Net als afgelopen vrijdag vroeg de verdediging de vrijspraak. “Artikel 71 is op dat vlak vrij duidelijk, dat moet eventueel overwogen worden”, reageerde procureur Céline D’havé. Ondergeschikt stelde meester Gonnissen onder andere ook de internering voor, maar daar ging het OM niet mee akkoord. Bij de feiten vormde W. immers geen bedreiging voor de fysieke of psychische integriteit van de slachtoffers.

Meermaals voor de rechter

De komende weken zal de tafelschuimster nog meermaals voor verschillende Brugse strafrechters moeten verschijnen. In principe zou ze al tot 10 januari 2026 achter de tralies moeten blijven. Op basis van het psychiatrisch verslag zal de verdediging echter proberen om alsnog verzet aan te tekenen tegen die verstekveroordelingen.

De rechter doet op 20 januari uitspraak.