3 op de 4 restaurants sluiten op kerstavond

Dit jaar sluit 74 procent van de restaurants in Vlaanderen op kerstavond en 64 procent op oudejaarsavond. Dat is een stijging van respectievelijk 12 en 14 procent in vergelijking met 2018. Ook op nieuwjaarsdag blijven iets meer restaurants gesloten (2 op 3, +2 procent), blijkt uit een rondvraag van Horeca Vlaanderen.

“Het is een permanente zoektocht naar rendabiliteit. Het is daarenboven niet eenvoudig om personeel te vinden voor al deze momenten. Hierdoor opteren veel ondernemers om het personeel en zichzelf te laten genieten van de feestdagen met de familie, gezien de te hoge personeelskost. De stijging is toch opmerkelijk, maar helaas niet onverwacht gezien het moeilijke economische klimaat voor de sector”, zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe.

Afhaalmaaltijden

Opmerkelijk dit jaar is volgens Horeca Vlaanderen wel dat heel wat zaken die gesloten zijn voor de feestdagen toch afhaalmaaltijden of een traiteurdienst aanbieden. “Dit verklaart waarom zaakvoerders beslissen om hun zaak te sluiten, maar wel nog hun klanten ten dienste willen zijn. Daarnaast zijn veel zaken ook vroeger dicht”, zegt De Caluwee. “Mensen willen ook thuis zorgeloos kunnen genieten van de feestdagen wetende dat ze kwaliteit zullen voorschotelen, en hier spelen de horecazaken handig op in.”

Van de zaken die wel open zijn, geeft 78 procent aan volzet of bijna volzet te zijn voor de feestdagen, aldus Horeca Vlaanderen nog.