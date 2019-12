STVV legt Wolke Janssens langer vast

STVV heeft Wolke Janssens beloond met een contractverlenging. De 24-jarige centrale verdediger kent zijn seizoen van de doorbraak bij de Truienaars en ziet zijn “sterke prestaties” nu vertaald in een nieuwe verbintenis.

Janssens kwam in de zomer van 2016 over van toenmalig tweedeklasser Dessel Sport. Op 6 augustus 2016 maakte hij tegen Standard zijn debuut in de hoogste voetbalklasse. In zijn tweede seizoen bij STVV werd hij uitgeleend aan tweedeklasser Lierse SK.

Vorig seizoen kreeg hij terug zijn kansen bij STVV en kwam hij tot acht wedstrijden (een goal). Dit seizoen brak Janssens definitief door. Hij zit voorlopig aan zestien wedstrijden. “Nu ziet hij zijn sterke prestaties beloond worden met een contractverlenging”, bevestigen de Truienaars maandag.

Details over het nieuwe contract zijn niet bekend.