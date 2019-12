Denayer en Foket verkozen in de ‘Ploeg van de Heenronde’ in de Ligue 1

Jason Denayer (Lyon) en Thomas Foket (Stade Reims) zijn verkozen in de Ploeg van de Heenronde van de Franse sportkrant L’Equipe. Denayer is op Thiago Silva (PSG) na de meest nauwkeurige passer, Thomas Foket de beste voorzetter van de Ligue 1.

In Frankrijk valt het einde van het jaar samen met het einde van de heenronde in de hoogste klasse. Verschillende media publiceren bij die gelegenheid hun ploeg van het seizoen. Twee Belgische namen komen daarbij geregeld terug: die van Lyon-verdediger Jason Denayer en Reims-flankverdediger Thomas Foket.

Lyon staat pas twaalfde in het klassement maar Jason Denayer wist als enige speler van L’OL een plaats af te dwingen. De Rode Duivel was al goed voor 1.099 geslaagde passes, goed voor een nauwkeurigheid van 95 procent. Vele van die passes mogen dan wel zonder risico getrapt zijn, in de Ligue 1 kan alleen PSG-kapitein Thiago Silva (1.182 passes aan 95,6 procent) betere cijfers voorleggen.

Thomas Foket heeft zijn plaats in het elftal te danken aan het goede seizoen van Reims (voorlopig zesde) en een reputatie van goeie voorzetten. 36 procent van zijn centers bereikten een ploegmaat, becijferde het statistiekenbureau Opta. Dat is het hoogste cijfer van alle spelers die dit seizoen minstens vijfentwintig keer voorzetten.