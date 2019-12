Reporters zonder Grenzen: “Aanfluiting voor justitie”

De terdoodveroordeling van vijf Saoedi’s voor de moord op journalist Jamal Khashoggi is “een aanfluiting voor justitie”. Dat zegt de algemeen secretaris van Reporters zonder Grenzen, Christophe Deloire, maandag.

Bij het proces, dat plaatsvond achter gesloten deuren, werden “de internationaal erkende principes voor justitie” niet gerespecteerd. Ze zou zelfs “een middel kunnen zijn om voorgoed de getuigen van de moord te doen zwijgen”, zegt Deloire. Beklaagde Saoed al-Qahtani, een belangrijke adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman, is over de hele lijn vrijgesproken.

Nooit teruggevonden

Jamal Khashoggi, een medewerker van de Washington Post, werd gewurgd in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanboel. Een team van vijftien mannen, die uit Riyad waren gekomen, versneden nadien zijn lichaam in stukken. De menselijke resten zijn nooit teruggevonden.

De procureur-generaal van Saoedi-Arabië maakte maandag bekend dat vijf Saoedi’s ter dood veroordeeld zijn voor de moord. Maar twee hoofdverdachten, Al-Qahtani en de nummer twee van de inlichtingendiensten, zijn vrijgesproken.

“We kunnen ons vragen stellen over het willekeurige karakter van de beslissingen”, zei Deloire. “We hopen dat Saoedi-Arabië zich zal herpakken met een openbaar proces in beroep, en met bewijzen. Het is niet door gerechtigheid te doen geschieden op deze manier dat het koninkrijk zijn imago zal herstellen.”

Negen zittingen

Volgens het communiqué van de Saoedische procureur hield een rechtbank in Riyad negen zittingen over de zaak, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap. Ook waren er familieleden van Jamal Khashoggi.

De CIA en een expert van de VS hebben de Saoedische kroonprins verantwoordelijk gesteld voor de moord. Hij ontkent dat hij de moord op de kritische journalist bevolen heeft, ook al geeft hij toe dat hij verantwoordelijk is als leider van het land.