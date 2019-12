Verdacht overlijden van vrouw in centrum Gent: man geboeid afgevoerd

Gent - In de Henegouwenstraat in Gent heeft de politie maandag een man geboeid uit een appartement gehaald. Ondertussen is het parket een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden.

Terwijl even verderop in de Veldstraat duizenden mensen hun kerstinkopen deden, speelde zich maandag in de Henegouwenstraat zware criminele feiten af. Wat er precies aan de hand was, is voorlopig onduidelijk, maar de politie zette een deel van de straat af.

Getuigen zagen hoe een man geboeid en met een plastic zak over zijn handen werd weggebracht. Dat kan zijn om geen kruitsporen van een geweer of andere sporen te wissen. Hij was aanwezig in een appartement op de derde verdieping boven winkel Loft.

Later liet het parket weten dat het een onderzoek had opgestart naar een verdacht overlijden. Meer dan waarschijnlijk gaat het over de partner van de opgepakte man. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld, het labo kwam ook ter plekke om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

Foto: JDU

Foto: JDU

Foto: JDU

Foto: JDU