De Wever waarschuwt voor ‘implosie’ van partijpolitieke landschap in 2024

N-VA-voorzitter Bart De Wever denkt dat bij de verkiezingen in 2024 een “totale implosie” van de traditionele politiek kan plaatsvinden, waarbij “antisysteempartijen” als het extreemrechtse Vlaams Belang en het extreemlinkse PVDA de grootste worden. Dat heeft hij laten verstaan in een maandag gepubliceerd gesprek met het magazine Newsweek.

“Ons systeem is volstrekt uitgewoond. Dat is de conclusie van 2019. Het zou kunnen dat men het nog in zombiemodus laat verdergaan tot 2024”, zegt hij. “Maar dan nog zal in 2024 het resultaat voorspelbaar zijn: dan zou je naar een implosie van het systeem kunnen gaan.”

De Wever baseert zich voor zijn analyse onder meer op de resultaten in de kieskring Antwerpen, die volgens hem een voorafspiegeling vormen van wat er in de rest van Vlaanderen kan gebeuren. “In 2014 hadden de traditionele partijen in de kieskring Antwerpen geen meerderheid meer. In alle andere Vlaamse kieskringen wel.

Hulpwieltje

In 2019 hebben de traditionele partijen in geen enkele Vlaamse kieskring nog een meerderheid. In Antwerpen hebben ze in 2019 samen met het hulpwieltje van Groen zelfs geen meerderheid meer. In alle andere kringen wel. Ziet u de toekomst die zich afspeelt?

“Wat gebeurt er dan? Op dat moment zijn de antisysteempartijen, pure antisysteempartijen, revolutionaire partijen zoals het Vlaams Belang en PVDA, dan veruit de grootste.”

De N-VA is volgens De Wever een partij die tussen het systeem en het antisysteem in zit. “Wij zijn een partij die eigenlijk het systeem grondig wil hervormen, dus in die zin antisystemisch. Maar die wel systemisch werkt. Wij zijn niet aan het afwachten aan de zijlijn tot er genoeg volk is voor een revolutie. Omdat ik denk dat deze er nooit zal komen.”

Wanhoop

Tot slot komt De Wever in het interview ook terug op de moeilijke federale regeringsvorming. “Als ik onder vier ogen spreek met kopstukken, heb ik nog nooit in mijn vijftien jaar vastgesteld dat de wanhoop (...) zo groot is”, zegt hij daarover. “Zelfs de slechte oplossingen zijn eigenlijk niet meer bereikbaar. Waarbij men op den duur tevreden zal zijn dat er een regering is die gewoon het ‘nongoverno’ omzet in een ‘malgoverno’. Dat is blijkbaar het hoogste wat België nog kan bereiken.”