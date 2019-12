Eén miljoen euro Vlaamse subsidies voor onderzoeksruimte rond insecten bij ITG

Het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) krijgt één miljoen euro aan Vlaamse subsidies voor het inrichten van een onderzoeksruimte rond insecten. In het insectuarium kan het ITG nieuwe, opkomende dreigende ziektes die door insecten worden overgedragen en die gelinkt zijn aan klimaatverandering beter bestuderen, klinkt het bij Vlaams minister van Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits (CD&V).

Naast de eenmalige investeringssteun krijgt het ITG vanaf 2021 en zeker tot 2024 ook een miljoen euro extra middelen per jaar. De jaarlijkse subsidie voor het instituut stijgt daarmee van 2,946 miljoen naar 3,946 miljoen euro. “Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is wereldwijd bekend en geroemd om zijn onderzoek naar bijvoorbeeld hiv, malaria en tuberculose”, argumenteert minister Crevits. “Het instituut heeft een cruciale rol gespeeld bij het ingrijpen tijdens de uitbraak van de ebolacrisis en bij het wetenschappelijk onderzoek naar tropische ziekten en de gezondheid van de bevolking wereldwijd.”

Infectieziekten

De extra middelen moeten volgens Crevits worden ingezet om de internationale positie van het instituut te handhaven en te versterken, verder ambitieus, innovatief en grensverleggend onderzoek te voeren en nieuw onderzoekstalent aan te trekken zodat de Klinische Proeven-eenheid en het team dat onderzoek doet naar uitbraken van infectieziekten wereldwijd kan worden uitgebreid.

Het ITG voert fundamenteel, strategisch en toegepast wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van tropische ziekten en ziekten met potentiële gezondheidsbedreigingen die door insecten worden overgedragen zoals zika of malaria. De betrokken disciplines, variërend van moleculaire biologie tot sociale wetenschappen, worden zowel in Antwerpen als op het terrein uitgevoerd, in nauwe samenwerking met wetenschappers en instellingen wereldwijd. Aan het instituut zijn meer dan 400 wetenschappers, technici en ondersteunend personeel verbonden.