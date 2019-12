SJOTCAST. Cyriel Dessers: “Ik denk niet dat we beseffen hoe groots Romelu Lukaku is. Echt een held.” Aflevering 19 staat online!

“Blij dat je in ons team zit, Cyriel Dessers.” De topschutter van de Eredivisie is de gast in de kerstaflevering van de Sjotcast. Foto: Frank Bahnmuller

De competitie is volop bezig dus blijft ook Sjotcast niet achter. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen chef Gert Gysen, voetbalredacteur Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In aflevering 19 neemt Lars de stadionspeaker van Anderlecht onder de loep, probeert Guillaume in het hoofd van Réginal Goreux te kruipen en slaat Cyriel Dessers spijkers met koppen over het voetballeven, racisme en gekke bijnamen zoals golden cocks.

Sjotcast: elke maandag om 16u

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het tweede seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16u.

Geen kerstvoetbal, wel vakantie voor Cyriel Dessers, Belg in dienst van het Nederlandse Heracles. Foto: Frank Bahnmuller.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.