Tijger jaagt op jongetje tijdens bezoek aan zoo: “Mijn zoon stond op het menu”

Een Ierse jongen schrok zich afgelopen weekend een hoedje toen hij poseerde voor de kooi van een tijger in de zoo van Dublin. Het roofdier kreeg hem plots in de smiezen en aarzelde niet om toe te slaan zodra de jongen zijn rug naar de tijger had toegekeerd. De aanval werd gelukkig verijdeld door het vuistdikke glas waarachter de grote kat zit. “Mijn zoon stond op het menu vandaag”, aldus de vader van de jongen op Twitter, waar de video al honderdduizenden keren werd bekeken.