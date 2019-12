Lichtpunt tijdens bosbranden in Australië: brandweer kan dorstige koala redden met flesje water

Negen doden en al meer dan achthonderd huizen die volledig zijn verwoest door de vlammen. De cijfers omtrent de al maanden durende bosbranden in Australië ogen steeds rampzaliger. Toch is er hier en daar een lichtpuntje te bekennen. Zo kon deze brandweerman zondag een dorstige koala uit zijn lijden verlossen door hem een flesje water aan te bieden.

Het schattige tafereel vond plaats in Cudlee Creek, zo’n 40 kilometer ten noordoosten van Adelaide. In een mum van tijd had de koala het water opgedronken. Dat was geen verrassing, aangezien in hun buurt ondertussen het vuur bleef woeden. Eén persoon kwam zaterdag om het leven in South Australia, vijftien huizen werden vernield.

In totaal hebben de bosbranden al ongeveer 3 miljoen hectare aan grond verwoest. Meer dan 2.000 brandweermannen zijn momenteel in de weer om alle brandhaarden te blussen.

LEES OOK. Australische premier: “Meer doen tegen klimaatverandering zou roekeloos zijn”

bekijk ook

Verbrande koala herenigd met reddende engel

Heldendaad: moedige vrouw riskeert eigen leven om gewonde koala uit vuurzee te redden

Hartverscheurende beelden van verschroeide koala gaan de wereld rond