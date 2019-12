Borstvergroting gaat helemaal mis bij Emmalyn (18): “We willen weten wat er met haar is gebeurd”

De achttienjarige Emmalyn Nguyen droomde al haar hele leven van een borstvergroting. Afgelopen zomer was het eindelijk zover, maar helaas veranderde de droom al snel in een nachtmerrie voor de familie.

Emmalyn Nguyen onderging een klassieke borstvergroting, die werd uitgevoerd door dokter Geoffrey Kim. Maar tijdens de operatie liep het mis. De jonge vrouw kreeg, terwijl ze verdoofd was, twee keer een hartstilstand. Haar arts slaagde erin haar te reanimeren, maar haar hersenen reageerden niet meer. Emmalyn is sindsdien comateus en kan niet meer spreken, eten of stappen.

Standaardprocedure

“Wij willen weten wat er precies met Emmalyn gebeurd is”, zegt haar moeder Lynn Fam aan CBS4.”Onze dochter ligt nog altijd in het ziekenhuis en ze heeft de klok rond medische zorg nodig. Het was een standaardprocedure. Ik had er geen problemen mee. Nooit had ik gedacht dat we onze dochter zo zouden terugkrijgen.”

De familie van Emmalyn klaagt chirurg Kim en zijn anesthesist aan voor nalatigheid. “Een rapport toont aan dat Emmalyn vijftien minuten na het toedienen van de verdoving alleen werd gelaten. Pas toen een verpleegster opmerkte dat onze dochter blauw zag, werd er ingegrepen.” Volgens de familie zou ze in deze periode een eerste hartaanval gekregen hebben. “Ook werden we niet op de hoogte gehouden. De ingreep zou twee uur duren, maar toen het uitliep vroeg ik het personeel continu of alles in orde was. Het enige wat ik te horen kreeg, was ‘maak u geen zorgen’.”

Ook dokter Kim stelde mama Lynn gerust. “Hij zei dat hij de borstvergroting niet had uitgevoerd omdat de hartslag van Emmalyn gedaald was. Maar hij zei wel dat alles in orde was.” Ondanks de ellende is de familie nog steeds trots op hun dochter. “Het is een wonder dat ze nog leeft en dat ze nog steeds vecht. Ik kan niet begrijpen hoe haar dokter nog kan slapen. Hij heeft haar leven en het onze kapotgemaakt.”