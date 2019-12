Jonge Zweed plande aanslag naar aanleiding van 20ste verjaardag Columbine

In Zweden is in april een 21-jarige opgepakt die exact twintig jaar na het bloedbad in Columbine een aanslag wilde plegen. Dat bericht de krant Dagens Nyheter. De twintiger verschijnt binnenkort voor de rechtbank.

De jongeman werd dit jaar twee weken voor 20 april, de dag waarop twee tieners in 1999 twaalf studenten en één leerkracht doodschoten in Columbine High School (Colorado), opgepakt met een machete na een vechtpartij. Pas na die arrestatie kregen de speurders weet van de plannen van de twintiger: in zijn woning vonden ze namaakvuurwapens, explosieven en jerrycans met benzine. Hij wilde daarmee brand stichten in de bibliotheek van zijn vroegere middelbare school, in de buurt van Stockholm.

Dagboek

In zijn dagboek, waarop hij een hakenkruis tekende, had hij schetsen getekend van de ruimtes van de school die hij met explosieven wilde opblazen. “Hij zou zijn plan waarschijnlijk hebben uitgevoerd als hij niet was gearresteerd”, verklaarde zijn advocaat, Jan Kyrö, aan Dagens Nyheter.

Zijn cliënt geeft volgens Kyrö de feiten toe, maar zegt dat hij niet van plan was om iemand te vermoorden. Nochtans vonden speurders in het dagboek van de twintiger wel het volgende terug: “Ik heb altijd zin gehad om te doden, ik weet niet waarom. (...) Ik wil niet gek klinken, maar ik denk dat ik een reïncarnatie kan zijn van Eric Harris (een van de twee daders in Columbine, red.).”