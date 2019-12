Elf migranten in koelwagen aan Duits wegrestaurant ontdekt

De politie heeft aan een wegrestaurant nabij de zuidelijke Duitse plaats Passau elf migranten of vluchtelingen uit een koelvrachtwagen bevrijd. De truck zette koers naar België.

Het ging om Afghanen van 14 tot 31 jaar oud. Volgens de eerste gegevens van het onderzoek waren zij in Servië in de met vruchten geladen vrachtwagen gekropen, aldus de politie. De verstekelingen zijn aan de autoriteiten overgedragen.

De 42-jarige vrachtwagenbestuurder heeft geloofwaardig kunnen verzekeren niet te hebben geweten dat er mensen in de de laadruimte waren. Hij had zaterdag aan de snelwegparking Donautal-Ost geklop vanuit zijn voertuig gehoord, waarna de politie de truck opende en de migranten ontdekte.

Zij klaagden over ademhalingsproblemen. Verder rijden in de gekoelde vrachtwagen naar België had levensbedreigend kunnen worden.