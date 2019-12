De échte Lyudmila uit ‘Chernobyl’ praat voor het eerst: “Ze verweten me dat ik mijn baby vermoord heb”

Luydmilla was met haar tragische levensverhaal een van de opvallendste slachtoffers in ‘Chernobyl’, een prestigieuze televisiereeks, geïnspireerd op de gelijknamige kernramp in 1986. Maar de vrouw kreeg heel wat kritiek over zich heen en spreekt voor het eerst in dertig jaar de internationale pers toe. “Ze zeiden dat ik mijn ongeboren baby had vermoord.”

Het verhaal van het gezin Ignatenko is hartverscheurend. Lyudmila was in 1986 zwanger en leefde samen met haar echtgenoot en brandweerman Vasily in pripjat, een dorpje dichtbij de kerncentrale. Toen haar man op 26 april in het holst van de nacht werd opgeroepen voor een brand in de kerncentrale was er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Vasily repte zich naar reactor 4, niet op de hoogte welk drama hem daar te wachten stond. Vasily werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn zwangere vrouw hem dagenlang bijstond. Hij was ziek en overleed uiteindelijk aan de gevolgen van de kernstraling. “Ik herinner me nog de laatste dagen”, zegt Lyudmila in een eenmalig interview aan BBC. “Hij haalde drie anjers van onder zijn kussen. Het waren de laatste bloemen die ik van hem kreeg.”

Fraude

Maar Lyudmila vertelt niet alleen over haar echtgenoot. Ook wijst ze met een beschuldigende vinger naar de filmmakers. “Plots kreeg ik een telefoontje uit Moskou. HBO en Sky vertelden dat ze aan het filmen waren in Letland en Oekraïne. Ze wilden me 3.000 dollar (omgerekend 2.700 euro) betalen maar dat leek mij nutteloos want de hele reeks was al ingeblikt. Ik dacht dat het een vorm van fraude was, want niemand betaalt zomaar geld.”

De actrice die Lyudmila Ignatenko vertolkte in de serie Foto: Photo News

Die beweringen worden ontkend door de televisiezenders. “De productieploeg heeft verschillende gesprekken gehad met Lyudmila. En dat zowel voor, tijdens als na het filmen. Ze kon op alles feedback geven en dat deed ze niet. De filmmakers hebben haar verhaal met respect behandeld.”

Ondanks dat de makers minutieus te werk gingen, zijn er volgens Lyudmila toch enkele foutjes ingeslopen. Zo werd haar echtgenoot, die opgezwollen was door de bestraling, inderdaad zonder schoenen begraven. “Maar ik hield zijn schoenen op de begrafenis niet vast, ze stonden naast me.”

Baarmoeder

Na de reeks veranderde het leven van Lyudmila. “Journalisten, kijkers van het programma,...mijn huis werd belaagd. Sommige journalisten forceerden zelfs mijn deur met hun voeten.” Maar wat ze haar toeschreeuwden, kwetste de weduwe nog meer. “Ik kreeg het verwijt dat ik mijn ongeboren kind had gedood door bij mijn man te gaan zitten in het ziekenhuis. Maar ik kon mijn zieke man toch niet achterlaten? Ik dacht dat onze baby veilig was in mijn baarmoeder. Ik wist in 1986 niets over radioactieve stralen.”