Belgische influencers onder vuur na promoten van Saudi-Arabië: “Ga je de publieke executies gaan bekijken?”

Heel wat wereldberoemde acteurs, muzikanten en modellen liggen onder vuur omdat ze aanwezig waren op MDL Beast, een muziekfestival in Saudi-Arabië. Het land, dat nog maar net de grenzen openstelde, zet massaal in op influencers om het toerisme op gang te trekken. Ook enkele Belgische influencers werden uitgenodigd, alvast eentje daarvan heeft nu spijt van die trip.

“Saudi-Arabië doet alles om haar imago te whitewashen en daar gebruiken ze jou voor. Jammer dat je daar aan mee werkt”, zegt een van de 800.000 volgers van topmodel Rose Bertram, meteen een van de bekendste influencers uit ons land. Dat ze de voorbije dagen naar MDL Beast trok in Saudi-Arabië wordt niet door iedereen op gejuich onthaald. “Ben je daar om de publieke executies te bekijken? Of misschien is het om de vrouwen te bevrijden die voor rechten vechten die jouw dochter thuis wel heeft”, reageert een andere volger op Instagram.

Bertram is slechts een van de vele bekende gezichten die MDL Beast en daarmee ook het land in de verf zette op sociale media. Andere enthousiaste bezoekers van het dancefestival waren topmodel Winnie Harlow, acteur Ed Westwick en ‘Call me by your name’-ster Armie Hammer. Die laatste schreef op zijn eigen Instagrampagina dat het festival hem deed denken aan Woodstock, “het voelt als een culturele shift, een verandering”. Voor hun aanwezigheid zouden de supersterren bedragen van zes tot acht cijfers gekregen hebben. Onder meer journalist Yashar Ali, een collega van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi, reageerde verbouwereerd op de post van Hammer: “Heb je het lichaam van Khashoggi gevonden toen je daar was?”

“Spijt van deze trip”

Matthias Geerts (25), een Belgische influencer die eerder al het land promootte op sociale media, heeft spijt van zijn trip. Dat schrijft hij op Twitter, nadat enkele foto’s van hem opdoken van zijn reis. “Ik had mezelf beter moeten inlichten over de politiek die in Saudi-Arabië plaatsvindt”, zegt hij. “Ik heb deze trip aangenomen omdat het mij een unieke ervaring leek om naar een land te gaan dat nog door zo weinig toeristen ontdekt is. (...) Maar als influencer had ik dit nooit mogen promoten gezien mijn maatschappelijke rol als publiek persoon.” Geerts zegt dat het “niet oké is om zaken weg te moffelen door andere zaken te promoten”.

Vandaag nog heeft een rechtbank in Saoedi-Arabië vijf personen tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op Khashoggi in 2018 in Istanboel. Als gevolg van die affaire kwam Saoedi-Arabië in zijn diepste diplomatieke crisis ooit terecht. Het Saoedisch rechtssysteem, waarbij straffen met geweld en de dood normaal zijn, kwam opnieuw onder vuur te liggen. Ook het imago van kroonprins Mohammed bin Salman, die ervan verdacht wordt de opdracht te hebben gegeven van de moord, raakte besmeurd. Dat hij nu massaal inzet op marketing van het land via wereldsterren en influencers, is dus niet toevallig.