Oppositie gaat verkiezingen in Guinee boycotten

In Guinee gaat de oppositie de parlementsverkiezingen van 16 februari boycotten en verhinderen. Dat heeft ze maandag aangekondigd in Conakry, de hoofdstad van het West-Afrikaanse land.

“We hebben beslist dat we niet kunnen deelnemen”, verklaarde oppositieleider Cellou Dalein Diallo na een overleg tussen de leiders van een twintigtal oppositiepartijen. “Het gaat niet om een boycot waarbij we de handen in de schoot leggen. We zullen verhinderen dat de verkiezingen plaats zullen hebben.”

Volgens Diallo zijn de verkiezingen een “schijnvertoning”. Zo lang de voorwaarden voor “open en transparante verkiezingen” niet vervuld zijn, weigert de oppositie om de strijd aan te gaan met president Alpha Condé.

Kiesregister

Zo klagen de partijen onder meer problemen bij de vorming van het kiesregister aan. “Er zijn massaal veel minderjarigen opgenomen, terwijl mensen die er recht op hebben niet de toestemming hebben gekregen om zich in te schrijven”, aldus de oppositieleider. “We kunnen niet aanvaarden dat een verkiezing op basis van dit kiesregister kan worden georganiseerd.”

Het arme Guinee telt 13 miljoen inwoners en wordt geteisterd door geweld en armoede. De parlementsverkiezingen waren aanvankelijk al in januari 2019 gepland, maar werden al twee keer uitgesteld.