Lage melkprijs voor boeren kost Milcobel-CEO job

Peter Koopmans is niet langer de CEO van Milcobel. Dat meldt De Tijd en het bericht staat ook op de website van de zuivelcoöperatie. De eigenaars-melkveehouders waren niet tevreden over de prijs die ze kregen voor hun melk.

Milcobel is het grootste Belgische zuivelbedrijf, met een omzet van 1,26 miljard euro. Jaarlijks haalt het 1,6 miljard liter melk op bij 2.600 leden-melkveehouders. Het heeft eigen merken, zoals Brugge Kaas en Inza-melk, maar produceert ook voor supermarktketens. De klanten zitten in meer dan 100 landen.

Boterprijzen

“Niettegenstaande de investeringen van de voorbije jaren, het uitgebreide productportfolio, de posities in nieuwe markten, en alle lopende uitvoeringen van de strategische oriëntaties, bracht de melkprijspositie van Milcobel in vergelijking tot de omgeving niet wat we verwacht hadden”, luidt het in een persbericht van het bedrijf.

Volgens De Tijd stootte het de boeren tegen de borst dat Laiterie des Ardennes, de Waalse tegenhanger van Milcobel, zijn boeren dit jaar meer betaalde. Zij verwerken hun melkvet vooral tot boter, terwijl Milcobel room maakt. De boterprijzen deden het beter dan de roomprijzen.

Dirk Ryckaert, de voorzitter van Milcobel, zegt dat de raad van bestuur het signaal heeft gegeven dat de veranderingsprocessen sneller moeten, zodat de melkprijspositie en de winstgevendheid op korte en middellange termijn kunnen verbeteren. Wie Koopmans zal opvolgen, is nog niet bekend. Er komt eerst een interim-CEO.