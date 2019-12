Acht dodelijke slachtoffers bij bomauto in door Turkije bezet Syrisch gebied

Bij de explosie van een bomauto in een gebied in het noordoosten van Syrië dat bezet wordt door Turkije, zijn er maandag acht personen om het leven gekomen. Dat zegt Ankara, dat de Koerdische troepen verantwoordelijk houdt voor de aanslag.

De explosie gebeurde in het dorp Solouk, in het zuidoosten van de stad Tell Abyad, zegt het Turkse ministerie van Defensie. “Acht onschuldige burgers, onder wie een kind en een vrouw, zijn om het leven gekomen.” Ook zouden er verschillende gewonden zijn.

Terreurgroep

Tell Abyad en omgeving staan onder controle van de Syrische bondgenoten van Turkije. Turkije veroverde het gebied in oktober op de Koerdische militie YPG. Ankara noemt de YPG een terreurgroep, maar wordt daarin niet gevolgd door de Westerse landen, die de YPG steunen in de strijd tegen terreurgroep IS.

Turkije veroverde in oktober een strook in Syrië van 120 kilometer lengte en 30 kilomter breedte, gaande van Tell Abyad tot Ras al-Aïn. Ankara zette de militaire operatie stop na twee akkoorden met Washington en Moskou, die bepalen dat de YPG zich grotendeels uit de grensstreek zou terugtrekken. Op langere termijn wil Turkije een “veiligheidszone” in het noorden van Syrië. Doel is om daar de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen onder te brengen die momenteel op zijn grondgebied verblijven.