Oostende-aanvaller Joseph Akpala heeft scheurtje in hamstring

Joseph Akpala heeft vrijdag in de wedstrijd van de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League op KV Mechelen een klein scheurtje opgelopen in de hamstring. Dat heeft KV Oostende laten weten. De 33-jarige Nigeriaan is onzeker voor de partij van vrijdag op Charleroi.

Akpala moest in Mechelen even na het halfuur naar de kant. De spits zag nadien hoe zijn ploeg met 1-0 ten onder ging. “Het wordt afwachten of Joseph Akpala de wedstrijd van vrijdag haalt, maar we zullen zeker geen enkel risico nemen”, meldt de medische staf van KVO. “Het kan niet de bedoeling zijn om hem vrijdag te forceren met het risico om het erger te maken. Ook na Nieuwjaar zullen we hem nog hard nodig hebben.”

Oostende kent een moeilijk seizoen en staat in de kelder van de Jupiler Pro League met 18 punten. Alleen Waasland-Beveren (14 punten) en hekkensluiter Cercle Brugge (11 punten) doen slechter. KVO kan de doelpunten van Akpala dus goed gebruiken. De Nigeriaan kwam midden vorige maand transfervrij over en was tot dusver goed voor een goal in in totaal vijf wedstrijden. (belga)