Voor CD&V lijkt het wel campagne: "In het verleden zijn anderen met onze ideeën aan de haal gegaan. Niet opnieuw"

CD&V zet haar standpunten in de markt alsof het campagne is. Een steviger terugkeerbeleid voor migranten, verplichte coaching voor seksueel delinquenten, noem maar op. Allemaal om de partij weer meer een smoel te geven. “In het verleden zijn anderen met onze ideeën aan de haal gegaan”, klinkt het. “Die fout gaan we niet opnieuw maken.”