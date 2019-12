Plopsa neemt indoorpretpark Comics Station Antwerp over

Plopsa neemt het indoorpretpark Comics Station Antwerp over. Tegelijk sluit Plopsa een nieuwe overeenkomst met Standaard Uitgeverij rond de stripfiguren van SU in het park. Plopsa zal de volgende jaren zo’n 5 miljoen euro investeren.

Comics Station, in het Centraal Station van Antwerpen, opende de deuren in 2017. De laatste maanden waren de huidige aandeelhouders, PMV, Vermec en Standaard Uitgeverij, op zoek naar nieuwe partners die het pretpark een versnelling hoger konden brengen. Uiteindelijk kozen ze voor een volledige verkoop.

Familiedag

“Vanuit het aandeelhouderschap zijn we verheugd dat Comics Station Antwerp een doorstart kan nemen. Het park beschikt immers over verschillende troeven voor gezinnen met jonge kinderen die garant staan voor een goed gevulde familiedag binnen een bruisende stad als Antwerpen.”, aldus de huidige aandeelhouders. “We zijn ervan overtuigd dat we met de expertise van de Plopsa Group een goede optie genomen hebben op de uitbouw van een solide verdere toekomst van Comics Station Antwerp.”

“Bij Plopsa bekijken we steeds grondig elke opportuniteit.”, licht Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof toe. “We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan. De voorbije weken en maanden hebben we de tijd genomen om met alle betrokkenen te praten en een evaluatie te maken. We denken met onze ervaring te kunnen werken aan een efficiëntere kostenstructuur en de bezoekersaantallen te verhogen.”

Nog niet meteen open

De voorbije weken en ook nu tijdens de kerstvakantie was het park gesloten. Dat zal de volgende maanden nog even zo blijven. “We willen niet overhaast te werk gaan. Er moeten een aantal aanpassingen gebeuren vooraleer het park opnieuw kan openen. Bepaalde thema’s blijven, andere verdwijnen en uiteraard zal er ook Studio 100-content toegevoegd worden. Zo komt er bijvoorbeeld een dagelijkse Bumba Show.”, aldus Van den Kerkhof. Het zou de bedoeling zijn om de deuren opnieuw te openen bij de start van de paasvakantie en dat onder een nieuwe naam. Met de geplande wijzigingen en investeringen gaat een prijskaartje gepaard van 5 miljoen euro, gespreid over de volgende jaren.