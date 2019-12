Wetenschappers vervuilen Schelde ‘in naam van de wetenschap’: “Het voelde bizar, maar hopelijk rechtvaardigen we het”

Om te achterhalen hoelang het duurt vooraleer afval in de Noordzee terechtkomt, gooien wetenschappers van de Universiteit Antwerpen bijna duizend fluogele plastics de Schelde in. Een opmerkelijke manier om naar een oplossing te zoeken voor de vervuiling van ons milieu. “Het voelde bizar, maar hopelijk rechtvaardigen we het door de gegevens die we krijgen.”

Een rivier vervuilen met 972 plastics, dat klinkt ontzettend verkeerd. Zeker in tijden waar de aandacht voor het klimaat en voor de ‘plastic soup’, de vervuiling van onze oceanen, groter is dan ooit. Maar bioloog Bert Teunkens van de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE) aan de Universiteit Antwerpen heeft er een goede reden voor. “We willen in kaart brengen hoe plastic items zich gedragen eens ze aanwezig zijn in een rivier en hoe lang het duurt vooraleer ze in de grote plas belanden”, legt Teunkens uit. “Hier bestaan data rond, maar die zijn gebaseerd op wiskundige modellen.” En die houden volgens de wetenschappers onvoldoende rekening met bijvoorbeeld de wind die een plastic fles terug kan stuwen en op de oever houdt. “We hebben een realitycheck nodig.”

Hulp van burgers

Teunkens en zijn collega’s lieten daarom fluogele plastics te water op drie verschillende plekken op de Schelde. “Het voelde bizar, zeker als bioloog. Maar we hebben er goed over nagedacht: de gegevens die ze ons hopelijk bezorgen, zijn dermate belangrijk dat we het gerechtvaardigd vinden. Bovendien organiseren we in het kader van het onderzoek opruimacties waarbij we jaarlijks zo’n 60.000 plastics oprapen. De balans lijkt ons positief.”

Onder de te water gelaten plastics zitten er zes stuks met een gps-zender. “Die kunnen we later terug opvissen. Elke zender kost 200 euro, we hebben helaas onvoldoende onderzoeksbudget om elk stukje plastic van een zender te voorzien.” Voor de 966 andere plastics rekent Teunkens op de hulp van burgers: wie een fluogeel item vindt, wordt gevraagd het op te vissen en online te registreren. Dat kan door een QR-code te scannen met je smartphone. “Na registratie leg je het terug op de oever of in het water, op de plek waar je het gevonden hebt, zodat het zijn reis kan verder zetten.”

Macroplastics

Volgens Teunens is wat we op het wateroppervlak zien drijven slecht een kleine fractie van de totale plasticvervuiling. “Bovendien zijn de kleine stukjes vaak onderdeel van grotere plastics. Het is dus realistischer om in te zetten op het vangen van macrostuks”, zegt hij. Intussen lopen de eerste meldingen van gevonden plastics binnen en dat stelt de onderzoekers hoopvol. “Ook de vissers zijn bereid om een oogje in het zeil te houden. De resultaten volgen hopelijk in 2022.”