Nieuw offensief in Syrië jaagt 80.000 mensen naar Turkse grens, Erdogan waarschuwt: “Ook de Europese landen zullen de impact voelen”

Zo’n 80.000 Syriërs zijn op weg naar Turkije, op de vlucht voor nieuw geweld in de rebellenenclave Idlib. Daar voert het Syrische regeringsleger samen met de Russen bombardementen uit. “Ook de Europese landen zullen de impact voelen van zo veel vluchtelingen”, waarschuwt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

3,7 miljoen Syriërs zitten er in de Turkse vluchtelingenkampen. Vaak in erbarmelijke omstandigheden, meestal zonder uitzicht op iets anders. Het is nu al de grootste vluchtelingenpopulatie ter wereld ...