Fernando Canesin keert na acht jaar in Belgische loondienst terug naar Brazilië

Fernando Canesin verlaat België. De 27-jarige aanvaller van KV Oostende bereikte een akkoord met het Braziliaanse Athletico Paranaense, een subtopper in de Braziliaanse eerste klasse. Canesin was in totaal acht seizoenen in België actief, voor Anderlecht en KV Oostende.

De aanvaller woog zwaar door op de loonmassa bij KV Oostende waar ze dus om financiële reden maar al te blij zijn dat ze hun speler kunnen laten vertrekken. Canesin kreeg de ruimte om te onderhandelen en bereikte al snel een akkoord met een club uit zijn geboorteland. Na het succesvol afleggen van medische tests stond niets nog de transfer in de weg. Canesin speelde 286 wedstrijden in de Jupiler Pro League: 53 voor Anderlecht, 233 voor Oostende. In totaal scoorde hij 22 doelpunten en tekende hij voor 47 assists.