Gelukkig kon je de sneeuw niet ruiken

De opnames voor Home alone begonnen op Valentijnsdag 1990. Tot ieders verbazing was het warm en lag er geen sneeuw. Vervelend, want volgens het scenario moest de sneeuw in de laatste scène met bakken uit de lucht vallen. Daarom sprak de ploeg af dat ze alles aan de kant zou schuiven om de slotscène te filmen op het moment dat het tóch zou gaan sneeuwen. Dat lukte wonderwel: een dag later begon het te sneeuwen. Na de tweede opnamedag was het belangrijkste shot van de film al gedraaid.