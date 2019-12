Het noodlijdende Fiorentina haalt Giuseppe Iachini binnen als nieuwe hoofdcoach

Fiorentina heeft maandagavond Giuseppe Iachini aangesteld als nieuwe T1. De 55-jarige Iachini is de opvolger van Vincenzo Montella, die zaterdag de laan werd uitgestuurd. Zijn contractduur werd niet meegedeeld. Iachini zal komende zaterdag worden voorgesteld aan de pers. Een dag later leidt hij zijn eerste training.

Iachini is een oud-middenvelder van de club. Hij verdedigde tussen 1989 en 1994 in 127 wedstrijden de kleuren van La Viola. Als coach stond hij aan het roer bij clubs als Piacenza, Chievo Verona, Brescia, Sampdoria, Siena, Palermo, Udinese en Sassuolo. Empoli was vorig seizoen zijn laatste club. Daar stond hij aan het roer tussen november 2018 en maart 2019.

Het ontslag van Vincenzo Montella zaterdag was allerminst een verrassing. De Florentijnen kennen tot dusver een dramatisch seizoen en staan pas vijftiende in de Serie A, met zeventien punten na evenveel speeldagen. De 1-4 thuisnederlaag afgelopen weekend tegen Roma bleek de zwanenzang voor Montella. De paarshemden tellen slechts drie punten voorsprong mer op Brescia, dat op de eerste degradatieplaats staat. Fiorentina kon uit haar laatste zeven duels slechts twee punten puren. De club mist sterspeler Franck Ribéry, die afgelopen zomer transfervrij de overstap maakte van Bayern München, heel erg. De Fransman is nog tot februari out met een enkelblessure.

De volgende competitiewedstrijd voor Fiorentina staat op 6 januari op het programma, op het veld van Bologna. (belga)