Extra verluchting nodig voor nieuwe of gerenoveerde woning: Vlaamse overheid wijst op slechte kwaliteit

Wie renoveert of een nieuwbouw betrekt, moet zijn woning de eerstvolgende zes maanden elke dag grondig verluchten. Dat zegt de Vlaamse overheid, die beklemtoont dat veel mensen vandaag te weinig frisse lucht binnenlaten.

Het Vlaams departement Omgeving voert al een tijdje onderzoek naar de kwaliteit van de binnenlucht in woningen, scholen en ook tijdens verbouwingen. “Uit die onderzoeken blijkt dat de binnenlucht in de woningen niet altijd even goed is”, een gevolg van stoffen die vrijkomen tijdens bijvoorbeeld het koken of het poetsen. En dat is problematischer dan mensen soms denken, omdat we “85 procent van onze tijd binnen doorbrengen”.

Hetzelfde probleem doet zich voor in klaslokalen. In 6 op de 10 onderzochte scholen bleek de luchtkwaliteit in de klas “slecht” tot zelfs “dramatisch”. In een ruimte zonder verluchting stapelt onder meer CO 2 – dat door de aanwezigen wordt uitgeademd – zich al snel op, waardoor mensen zich suf gaan voelen.

De Vlaamse overheid raadt daarom iedereen aan meer én vaker te verluchten, om zo ook te vochtige binnenlucht af te voeren. Door dat twee keer per dag een kwartiertje te doen, speel je in de winter niet te veel binnenwarmte kwijt.

Wie een nieuwbouw of gerenoveerde woning betrekt, moet nog grondiger verluchten. “Bouwmaterialen, zeker wanneer ze pas geplaatst zijn, kunnen allerlei stoffen in de lucht brengen die bij te grote hoeveelheden ongezond kunnen zijn.” Dat geldt ook voor nieuwe meubels, “die de eerste maanden vluchtige chemische stoffen afgeven”. Concreet raden de experts aan om een nieuwe of gerenoveerde woning “zes maanden lang elke dag goed te ventileren om de meest ongezonde stoffen uit de bouwmaterialen af te voeren”.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) roept iedereen op de verluchtingsadviezen al toe te passen tijdens de aankomende feesten, als we thuis veel volk ontvangen en bijvoorbeeld fondue of gourmet bereiden in de woonkamer. Het wordt aangeraden om een raam op kiepstand te zetten of een klapvenstertje open te laten. “In tegenstelling tot de buitenlucht, kunnen we de lucht in huis hierdoor gemakkelijk zelf verbeteren”, aldus Demir.