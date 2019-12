Files, moeilijk parkeren en dan nog lage-emissiezones: loodgieters en elektriciens willen niet meer werken in de stad

Gent -

Wie in de binnenstad van Antwerpen of Gent woont, vindt almaar moeilijker een loodgieter, elektricien of andere vakman. “Steeds meer collega’s nemen in de stadscentra liever geen klussen aan”, aldus de sectorfederaties. Reden: de lage-emissiezone in combinatie met toenemende parkeer- en fileproblemen. “Het is te ingewikkeld, te tijdrovend én te duur geworden om er te geraken.”