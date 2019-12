Bedankt, lezers: u stuurde de afgelopen zeven dagen meer dan 41.000‘Beste Elftallen’ in, samengesteld uit de 22 ploegen die de afgelopen tien seizoenen in onze Jupiler Pro League actief waren. Nu begint het echte werk: uit de spelers die u in hun elftal verkoos, kan u nu het ‘Elftal van het Decennium’ kiezen. Bacca, Lukaku en Batshuayi in de spits? Best mogelijk!