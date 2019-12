“Ja, Anderlecht was goed tegen RC Genk, maar sommige triomfkreten stegen wel heel snel op uit het Lotto Park”

Soms sneeuwt het in april, soms wint Anderlecht een topper. Ja, paars-wit was goed tegen RC Genk, maar sommige triomfkreten stegen wel heel snel op uit het Lotto Park. Als RSCA alsnog Play-off 1 wil halen, moet het mikken op 21 op 30 in de laatste tien speeldagen. Vrijdag dus eerst even bevestigen tegen Antwerp, graag.

Kritiek geven: dat is het logische gevolg van wie we zijn. We parafraseren maar even de motivatiespeech van Vincent Kompany, want velen zullen ons wel te sceptisch vinden. Dit is een paars-wit overgangsseizoen ...