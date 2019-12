Uitvinding doctoraatsstudent Boris (28) had ontsnapping Turnhoutse gevangenen kunnen voorkomen

Antwerpen / Turnhout / Lier -

Vijf gevangenen konden vorige week ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout door een ’dode hoek’. Ze klommen over de muur op een plek waar ze onzichtbaar waren voor de bewakingscamera’s. Uitgerekend de avond na de ontsnapping stelde Boris Bogaerts (28) zijn doctoraat voor. Hij ontwikkelde software in virtual reality om blinde vlekken in cameranetwerken op te sporen.